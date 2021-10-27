سفير اليمن في لبنان يحتج على تصريحات قرداحي

أعلن السفير اليمني في لبنان عبد الله الدعيس، اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج على ما صدر عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.

وحسب موقع "MTV"، جاءت تصريحات الدعيس خلال استقباله السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

السفير اليمني في لبنان: سأتوجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاجنا على ما صدر عن وزير الإعلام ونحن نستنكر هذا الكلام وتصريحه بالأمس زاد الطين بلّة إذ لم يقدّم أي اعتذار بل أكّد على ما أدلى به — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) October 27, 2021

وأكد الدعيس أنه سيتوجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاج على تصريحات قرداحي.

وأشار السفير اليمني إلى أن بلاده تستنكر هذا التصريحات، مضيفا أن ما أدلى به الوزير اللبناني بالأمس زاد الطين بلة إذ لم يقدم أي اعتذار بل أكد على ما قاله سابقا.

​وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أثار ردود فعل غاضبة بعد اتهامه في أحد البرامج للسعودية والإمارات، بالاعتداء على اليمن.

وقال إن "أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات، وأنه لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بالاعتذار عن تلك التصريحات، مشيرا إلى أنها تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، في بيان حرص بلاده على علاقاتها مع السعودية، وأدان أي تدخل في شؤونها، نقلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

كما رفض ميقاتي ما ورد على لسان وزير الإعلام جورج قرداحي، معتبرا أنه لا يعبر عن موقف الحكومة.

بينما خرج قرداحي، ليوضح أن هذه التصريحات كانت في مقابلة تلفزيونية في الخامس من شهر أغسطس/ آب الماضي، قبل شهر من تعيينه وزيرًا في حكومة الرئيس ميقاتي، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة للسعودية أو الامارات.

وأضاف أن ما قاله بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة، معربا عن تمنياته بأن تكون الضجة التي أثيرت حول كلامه، سببًا في إيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات.

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