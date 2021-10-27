مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح على قرية في محافظة ديالى شرقي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل 7 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قرية نهر الإمام، المجاورة لقرية الرشاد التي شهدت هجوم أمس في محافظة ديالى شرقي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن " مسلحين مجهولين هاجموا اليوم قرية نهر الإمام وقتلوا 7 أشخاص، وقاموا أيضا بحرق عددا من المنازل والسيارات في القرية".

وأضاف: "القوات الأمنية من الجيش والشرطة انتشرت في القرية"، مشيرا إلى أن "الأوضاع حاليا تحت السيطرة".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق من اليوم، مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين، جراء هجوم شنه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

ويأتي هذا الهجوم الإرهابي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أظهرت نتائجها حصول التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على العدد الأكبر من المقاعد.