نائب عن حزب "القوات اللبنانية": سمير جعجع لن يمثل أمام القضاء العسكري في أحداث الطيونة

شدد النائب في البرلمان اللبناني عن حزب "القوات اللبنانية"، وهبي قاطيشا، على أن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، لن يمثل أمام المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادته حول أحداث الطيونة.

وقال قاطيشا في حديث خاص لـ"سبوتنك" إن "القاضي يريد محاكمة الضحية، والدولية تريد أن تحاسب الدولة، هو أمر غير منطقي ومن الناحية القضائية الحادث وقع والذي حرض وهدد بالسلح واعتدى على المنازل والسيارات والأملاك واعتدى على المواطنين هو المعتدي الذي أتى من الخارج فهل من المعقول أن نحاكم المعتدى عليه والمعتدي لا نرسل وراءه ولا نسأله لماذا قمت بهذا الأمر؟".

وأوضح أن "سمير جعجع في منزله ولن يذهب لا إلى محقق عدلي ولا إلى أي مكان آخر، الذي قتله أرسل وراءه ومن الواضح أنه يريد أن يقضي عليه لذلك بالتأكيد لن يذهب".

كذلك أكد قاطيشا على أن "الوضع السياسي لم يكن سليما لأن المتحكمين في الساحة بواسطة السلاح لا يريدون أن يكون الوضع السياسي سليم، ولا يريدون قضاء أو قاضي يحقق، لا يريدون عدالة تطبق على كل اللبنانيين بالتساوي، يريدون تطبيق عدالتهم، لذلك الوضع لم يكن صحيحاً لأنهم خائفين من التحقيق".

ورداً على سؤال حول التحقيقات التي كشفتها صحيفة "الأخبار" حول أحداث الطيونة، قال قاطيشا:"لا أصدق صحيفة "الأخبار" وهي كتلة أكاذيب، لذلك لا أستطيع أن أعلق عليها، لو أنها تعطي خبر موضوعي كان من الممكن أن أعلق، ولكن عندما تختلق الأكاذيب وكأنها كانت في معراب، لذلك كلام كذب والهدف منه الوصول إلى "القوات" للضغط عليها وإسكات صوتها الحر وهذا الأمر لن يفيد لأننا خلقنا أحرار وسنعيش ونموت أحرار".