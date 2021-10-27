طائرة ركاب مصرية متجهة من القاهرة إلى موسكو تعود أدراجها بعد أقل من ساعة على إقلاعها

عادت طائرة ركاب تابعة لشركة "مصر للطيران"، كانت تنفذ رحلة بين القاهرة وموسكو، إلى مطار المغادرة، وفقًا لبيانات "Flightradar24".

ولم تعرف أسباب العودة بعد.

أقلعت الطائرة من القاهرة الساعة 11:14 بالتوقيت المحلي (12.14 بتوقيت موسكو). وبحسب لوحة الوصول في مطار دوموديدوفو، حيث كان من المفترض أن تهبط، كان من المتوقع وصولها إلى موسكو الساعة 4:23 مساءً مع تأخير لمدة نصف ساعة.