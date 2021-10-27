السعودية تحدد 3 فئات يجب عليهم تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول إليها

حددت السعودية 3 فئات من المسافرين الأجانب القادمين إلى المملكة، الذين يجب عليهم تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول إليها.

وأصدرت الجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، بيانا دعت فيه جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إليها.

ندعو جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا، من خلال الرابط: https://t.co/MpVsPCixSS pic.twitter.com/4c6bFgU9kL — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 27, 2021

ووفقا للبيان، فإن عملية التسجيل تسهم في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وحددت الجوازات في البيان 3 فئات لتسجيل اللقاح إلكترونبا تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم.

وأوضح البيان أن القرار يأتي تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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