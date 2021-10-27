إصابة سجين لبناني أثناء محاولتة الهروب من الشرطة العسكرية

أصيب سجين لبناني، اليوم الأربعاء، برضوض خلال محاولته الهروب من الشرطة العسكرية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن محاولة الهروب وقعت في قرية أبلح التابعة لقضاء زحلة بمحافظة البقاع، وأسفرت عن إصابة السجين برضوض.

وجاءت إصابة السجين خلال محاولته الفرار من الشرطة العسكرية وسقوطه على سطح أحد المنازل، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على نقله إلى مستشفى إلياس الهراوي.

وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو انتشر عبر موقع "فيسبوك" جدلا، حيث يظهر أحد المواطنين في مدينة طرابلس اللبنانية متوجهًا للجيش والقوى الأمنية طالبًا منهم اعتقاله وزجه في السجن ليتمكن من سد رمقه.

وظهر المواطن في الفيديو وهو يصرخ الرجل بحرقة طالبًا من السلطات أن "يهابوا الله فيه"، و يضيف: "تعبت، زجوني بالحبس أنا وعائلتي وادفعوا عنا فواتير المعيشة".

وأوضح المواطن قائلا: "ما هذه المرحلة التي وصل لها الشعب اللبناني، لا نستطيع تحمل نفقة شراء نعال"، وأضاف: "أنا أعمل على سيارة الأجرة طوال اليوم ولا أستطيع تأمين وجبة البيض لولدي".

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