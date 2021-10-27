إعلام: إغلاق شرق السودان مستمر وليس له علاقة بما يحدث في الخرطوم

قال كرار عسكر، القيادي في احتجاجات مجلس نظراء البجا شرق السودان، إن إغلاق الشوارع والموانئ في شرق السودان لا يزال مستمرا.

جاء ذلك في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى تأكيده استمرار إغلاق الموانئ المطلة على البحر الأحمر، الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجا على ما وصف بـ "افتقار المنطقة للسلطة السياسية والظروف الاقتصادية السيئة بصورة أدت إلى نقص المستلزمات الطبية والقمح والوقود".

وأكد عسكر، القيادي بحركة الاحتجاجات، أن الاحتجاجات ليس لها علاقة بالخلاف الجاري في الخرطوم، في إشارة إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخير، بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي.

وتصاعدت وتيرة الأحداث في ولايات شرق السودان، منذ الشهر الماضي، إثر إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الحيوية في المنطقة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي تم توقيع اتفاق بين الحكومة الانتقالية ومجلس نظارات البجا، يسمح سماح لصادرات بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر شرقي السودان.

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