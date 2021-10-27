قطر والنمسا تبحثان تطورات الأزمة الإنسانية في أفغانستان

استقبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي مايكل لينهارت، الذي يزور الدوحة حاليا.

ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن محمد بن عبد الرحمن، ومايكل لينهارت، استعرضا، خلال اللقاء، سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، الذي يزور البلاد حاليا، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.#جريدة_الراية #قطر | pic.twitter.com/QyIwfS57XH — الراية القطرية (@alraya_n) October 27, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية القطري على "تويتر" إنه ناقش مع الوزير النمساوي أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.

I had an excellent discussion with Deputy Prime Minister & Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ in #Doha on how to strengthen our bilateral relations & on our shared concerns about the humanitarian crisis in #Afghanistan. 1/2 pic.twitter.com/eSHA3dUaBw — Michael Linhart (@LinhartBMEIA) October 27, 2021

أما وزير وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، فأكد أن مباحثاته مع وزير خارجية قطر كانت ممتازة وأنها تناولت تطورات الأزمة الإنسانية في أفغانستان وسبل التعامل معها حتى لا تتحول أفغانستان إلى ثغرة أمنية تهدد المنطقة برمتها.

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