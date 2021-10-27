رؤساء أركان الجيوش الخليجية يعقدون اجتماعا افتراضيا

ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية، على "تويتر"، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة السعودي يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان في القوات المسلحة بالدول الخليجية ".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي عقدت الاجتماع الـ 18 للجنة.

وحضر الاجتماع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي، إضافة إلى اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، الأمين المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة للمجلس.

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي رؤساء الأركان في القوات المسلحة بـ #دول_مجلس_التعاون_الخليجي عبر تقنية الإتصال المرئي.https://t.co/DMbSNUnqsT pic.twitter.com/kMQap3GH7I — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) October 27, 2021

وذكرت الوكالة أن الاجتماع بحث العديد من القضايا الخاصة بتعزيز التطلعات العسكرية لدول المجلس وسبل تحقيق المتطلبات العسكرية لمنظومة التعاون الخليجي.

© Sputnik / M.HASSAN القوة العسكرية لجيوش مجلس التعاون الخليجي… حقائق وأرقام

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