مصر للطيران: التهديد كان مزيفا وتجهيز طائرة بديلة للسفر إلى موسكو

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، تجهيز طائرة بديلة للإقلاع إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد السابق ضد رحلتها إلى العاصمة الروسية صباح اليوم، والذي تسبب في عودتها إلى القاهرة بعد إقلاعها.

وأوضحت الشركة في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أنه "عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 M، من طراز A220-300، تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية".

وتابع البيان نقلا عن مصدر مسؤول بالشركة، أنه "تم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف... لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز وإقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة إلى مطار موسكو".

وفي السياق، نقل موقع "الوطن" المحلي عن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قوله إن عودة الرحلة بعد إقلاعها بـ 22 دقيقة من طريقها إلى موسكو أمر طبيعي، خاصة أن النظام العالمي للطيران المدني، يشدد على ضرورة التعامل مع أي رسالة تحذيرية على أنها حقيقية، وقد تمثل خطورة داهمة على حياة الركاب.

وأضاف أبوالعينين أنه بناء على ذلك قرر قائد الطائرة العودة لمطار الإقلاع، وهو مطار القاهرة الدولي، وجرى السماح له بالعودة.

وأفاد بأن الرسالة المجهولة التي ضُبطت على متن الرحلة، اتضح بعد الفحص والتفتيش أنها غير صحيحة، لافتا إلى أن الشركة "اتخذت قرارا بعزل الطائرة فور هبوطها بمهبط مطار القاهرة الدولي، وتعامل معها رجال الأمن، وجرى تمشيطها بالكامل بالاستعانة بالكلاب البوليسية، ورجال الأمن المتخصصين.

وفور انتهاء الإجراءات اللازمة، سيسمح للركاب بمغادرة البلاد على متن نفس الطائرة، أو على متن طائرة أخرى طبقا لجدول التشغيل.

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