أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأربعاء، أن الثورة لا تزال مستمرة حتى الوصول إلى حرية الشعب السوداني وسلامته.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "الثورة مستمرة طويلاً لأن الرؤية عندنا واضحة وهدفنا واضح يعلمه الأطفال قبل الشيوخ".

وأضافت لجنة أطباء السودان المركزية: أن أي تلاعب بهدف الثورة يظل مكشوفا ... وسائلنا السلمية الناجعة معلومة ومجربة.

وأكدت اللجنة أنها سوف تلتزم بهذه الوسائل حتى الوصول التام إلى حرية الشعب السوداني وسلامته وعدالته الثورية.

لجنة أطباء السودان المركزية



الثورة مستمرة طويلاً لأنو الرؤية عندنا واضحة وهدفنا واضح يعلمه الأطفال قبل الشيوخ، وأي تلاعب بالهدف يظل مكشوف لينا، فوعي الثورة بشوف في الضلمة وسائلنا السلمية الناجعة معلومة ومجربة وحنلتزم بيها حتى الوصول التام إلى حرية شعبنا وسلامه وعدالته الثورية. pic.twitter.com/wLfhtQMJgV — لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) October 27, 2021

​وتأتي تصريحات اللجنة في الوقت الذي يشهد فيه السودان تظاهرات احتجاجا على إعلان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ"الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".

وجاءت هذه التحركات من الجيش السوداني بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.