الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني احتجاجا على تصريحات قرداحي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير اللبناني لدى الرياض، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على "التصريحات المسيئة" الصادرة عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني.

وتم الكشف أمس الثلاثاء عن تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، ويقول فيها إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها.

وتعليقا على هذه التصريحات أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من "إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن".

واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات "تعد تحيزا واضحا لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت أن هذه التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

تابع أحدث أخبار اليمن الآن عبر سبوتنيك عربي.