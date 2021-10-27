الجيش الإسرائيلي يعتقل راعي أغنام بدعوى اجتياز الحدود اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه اعتقل راعي أغنام لبناني بعد تجاوزه الحدود الفاصلة بين البلدين.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "اعتقل مقاتلون من الجيش الإسرائيلي راعي أغنام عبر الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية خلال كمين في الحاصباني".

وأضاف: "تم نقل المشتبه به لمزيد من التحقيق من قبل قوات الأمن".

לוחמי צה״ל עצרו רועה צאן שחצה את קו הגבול משטח לבנון לשטח ישראל במהלך מארב יזום בחצבאני.

החשוד הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 27, 2021

وشهدت الأشهر القليلة الماضية، تكرار حوادث اعتقال الجيش الإسرائيلي مواطنين لبنانين، قال إنهم اجتازوا الحدود، وغالبا ما يتم إطلاق سراحهم بعد أيام من اعتقالهم.