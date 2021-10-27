شبان يهاجمون نقطة حراسة للجيش اللبناني شمالي البلاد... فيديو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من الشباب في منطقة بحربعاره في وادي خالد العكارية هاجموا نقطة حراسة تابعة للجيش اللبناني شمالي البلاد.

وقال موقع "المنار"، إن الشباب المعتدين حاولوا إضرام النار بعدد من غرف النقطة، بالتزامن مع مرور موكب جنازة مهربين اثنين قتلا يوم الثلاثاء، عند نقطة الحدود البرية مع سوريا.

🚨🇱🇧عاجل/عرب وادي خالد شمال لبنان يحرقون أماكن بالقرب من مراكز تابعة للجيش اللبناني بعد مهاجمتها ويحاولون اختراق الثكنة العسكرية بعد سقوط قتيلين أمس في اشتباك على الحدود pic.twitter.com/oM6BmgWym5 — Nour Salameh ( الحساب البديل ) (@NourSal97805545) October 27, 2021

​ولقي مهربان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت بين قوة من الجيش اللبناني وعدد من المهربين في وادي خالد، يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن داهم الجيش منازل مطلوبين في جريمة تهريب أشخاص في بلدة المقيبلة في وادي خالد.

وقال الجيش اللبناني في بيان له إن إحدى دورياته تمكنت من إحباط عملية تهريب مجموعة من السوريين بمساعدة مهربين إلى داخل الأراضي اللبنانية في بلدة المقيبلة.