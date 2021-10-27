السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس الأركان السابق في منصب آخر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصب آخر بعد إقالته من رئاسة أركان الجيش.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان على حسابه في موقع فيسبوك: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة".

وفي وقت سابق اليوم، قرر الرئيس المصري تعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق محمد فريد حجازي"، دون المزيد من التفاصيل.