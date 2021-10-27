أمير سعودي: لم يكن قرداحي ليصبح وزيرا لولا دعمه للحوثي وعداؤه للسعودية

قال أمير سعودي، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ما كان ليصبح وزيرا لولا دعمه لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وعداؤه للسعودية.

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد على حسابه في موقع تويتر، على وقع توتر كبير بين بيروت والرياض، تجلى في استدعاء الأخيرة السفير اللبناني لديها، للاحتجاج على تصريحات لقرداحي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة الحالية اعتبر فيها أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم.

وقال عبد الرحمن بن مساعد: "يقولون إن ما قاله قرداحي كان قبل أن يكون وزيرا.. وهذا هو أساس المشكلة اللبنانية بحكوماتها المتتالية مؤخرا".

واعتبر أن الحكومات اللبنانية ما هي إلا "حكومات لحزب الله أيًّا كان من يرأسها"، مضيفا: "بمعنى آخر لم يكن قرداحي ليصبح وزيرا لولا موقفه المساند للحوثي والمعادي للسعودية الذي ظهر ..والى الآن لم تتم إقالته".

يقولون ما قاله #قرداحي كان قبل أن يكون وزيرًا.. وهذا هو أساس المشكلة اللبنانية بحكوماتها المتتالية مؤخرًا فما هي الّا حكومات لحزب الله أيًّا كان من يرأسها.. بمعنى آخر لم يكن #قرداحي ليصبح وزيرًا لولا موقفه المساند للحوثي والمعادي للسعودية الذي ظهر ..

والى الآن لم تتم إقالته..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 27, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استدعاء السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على "التصريحات المسيئة" الصادرة عن جورج قرداحي.

وتم الكشف، يوم الاثنين، عن تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، ويقول فيها إن جماعة "أنصار الله" اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها.

وقال قرداحي في مقابلة متلفزة إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وأضاف أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

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