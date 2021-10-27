مصر... الطبيب المعالج لوزيرة الصحة يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كشف حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل في القاهرة والطبيب المعالج لوزير الصحة المصرية هالة زايد، آخر تطورات الحالة الصحية للوزيرة.

وقال خميس إن حالة الوزيرة مستقرة ومطمئنة طبيا، موضحا أنها خرجت من المستشفى فجر اليوم الأربعاء، بحسب موقع "مصراوي".

وأوضح أنه لا يستطيع أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن حالتها الصحية، معتبرا أن الكشف عن وضعها الصحي أمر يخص الوزيرة.

وكانت وزيرة الصحة قد أصيبت، أمس الثلاثاء، بأزمة قلبية مفاجئة، تم نقلها على أثرها إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وخضعت لعملية قسطرة قلبية.

وعقب نقلها للمستشفى، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الفريق الطبي المعالج للوزيرة منع الزيارة بشكل نهائي عن الوزيرة.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الفريق الطبي استثنى نجل الوزيرة من منع الزيارة ليتمكن من متابعة حالتها عن كثب ومن ثم طمأنة باقي أفراد الأسرة.