أمريكا ترحب بقرار تعليق عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي

رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان، بعد إعلان القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، ورحب بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان".

وأشار بلينكن بحسب البيان إلى أهمية الدور القيادي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي تجاه الديمقراطية والاستقرار في أفريقيا.

واتفق بلينكن وفكي على ضرورة عودة السلطة في السودان إلى القيادة المدنية وفقا للوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019.

وأكد الطرفان على حق الشعب السوداني في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه بحكم مدني يخلو من أي تدخلات مسلحة، حسبما ذكر البيان.

وكان قائد الجيش السوداني أعلن قبل يومين فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش.

ووصف مسؤولون بالحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية كبيرة مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين والعودة إلى المسار الديمقراطي، فيما دعت أغلب الدول العربية الأطراف السودانية إلى عدم التصعيد وضبط النفس.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من اندلاع مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

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