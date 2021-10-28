ناصر القصبي يطلق وصفا قويا على جورج قرداحي بسبب تصريحاته عن السعودية

وأعرب القصبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن أسفه لتصريحات جورج قرداحي، مؤكدا أن ما قاله "التفافًا على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له".

مؤسف ما قاله جورج قرداحي

ما قاله ليس رأياً بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له .



…. اللئيم تمردا — ناصر القصبي (@algassabinasser) October 27, 2021

واستدعت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأربعاء، السفير اللبناني لدى الرياض، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على "التصريحات المسيئة" الصادرة عن جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، كما أعلنت الإمارات استنكارها الشديد للتصريحات التي أدلى بها قرداحي، مؤكدة استدعاء سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وإبلاغه احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات.

ورفض وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أمس الأربعاء، الاستقالة من منصبه، قائلا: "لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية". وقال قرداحي، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للإعلام إنه "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه"، مؤكدا أن هناك "أحد الوزراء طالبه بالاستقالة".

وأثارت تصريحات قرداحي، ردود فعل دولية ومحلية حين قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني "برلمان الشعب" إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وإنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن السعودية، تعكس رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة.

وأكد عون، خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حرصه على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرًا إلى أن بلاده تنأى بنفسها عن الصراعات، لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأشار إلى أن ما قاله قرداحي لن يؤثر على المسار العام، خاصة وأن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري، معربا عن تطلع بلاده إلى أطيب العلاقات وأحسنها.

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