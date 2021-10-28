الحكومة التونسية: اتحاد الشغل يدعمنا

أكدت الحكومة التونسية أن الاتحاد العام التونسي للشغل شدد على دعمه الكامل لها في هذه المرحلة.

ووفقا لبيان نشرته الحكومة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أكد على "دعم الاتحاد للحكومة في هذه المرحلة التاريخية".

وأوضحت أن الطبوبي شدد على "أهمية العمل التشاركي بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل في سبيل المصلحة الوطنية".

ولفت البيان إلى أن تصريحات الطبوبي جاءت خلال استقبال رئيسة الحكومة نجلاء بودن له أمس الأربعاء بقصر القصبة الحكومي.

وأشار إلى أن هذا اللقاء سوف يتبعه "لقاء قريب لتبادل وجهات النظر والعمل على تجاوز الوضع الصعب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي"، على حد تعبيره.

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