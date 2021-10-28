السعودية تعلن اعتراض 5 صواريخ باليستية أطلقتها "أنصار الله" على المملكة

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض خمسة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية على منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف، في بيان له، "إحباط المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية في المملكة خمسة صواريخ باليستية أطلقتها ميليشبات الحوثي باتجاه منطقة جازان"، مشددا على أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

#التحالف يعترض ويدمر 5 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه #جازان#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 28, 2021

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت يوم الخميس الماضي، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين في قصف صاروخي استهدف معسكرًا للجيش السعودي في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.

وتوعد المتحدث العسكري، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتوجيه ضربات وصفها بالموجعة حال استمرار عملياته، وقال: "كلما استمر [يقصد التحالف] في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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