وزير التموين المصري يتحدث عن موعد تطبيق السعر الجديد لرغيف الخبز

أكد وزير التموين المصري، علي مصيلحي، أن تحديد سعر جديد لرغيف الخبز وتطبيقه سيستغرق وقتا.

وحسب تصريحات له أكد مصيلحي أن تحديد السعر الجديد للخبز المدعم سيستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أنه حتى الآن باق على سعره المعروف بـ5 قروش.

تصريحات مصيلحي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، اليوم الخميس، أكد فيه أن كل ما يدور حول موعد تطبيق السعر الجديد تكهنات وأن تحديده وتطبيقه سيتطلب بعض الوقت.

وعن موقف بعض السلع أكد مصيلحي أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر مثلا، تكفي حتى منتصف فبراير، في حين أن احتياطيات الزيوت النباتية تكفي لمدة 5 أشهر من الآن.

وبخصوص احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح قال الوزير إنها تكفي لمدة 5 أشهر من الآن كذلك.

وعن الزيادات المنتظرة في الأسعار لفت مصيلحي إلى أن سعر الزيوت النباتية المدعومة سيرتفع إلى 25 جنيها لكل زجاجة سعة لتر، مؤكدا أن "السعر قد ينخفض في العام المقبل إذا تراجع التضخم".

وأشار الوزير المصري إلى أن "التضخم العالمي كان سيؤثر على مصر بصرف النظر عن واردات السلع".

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أشار في تصريحات له أثناء افتتاحه بعض المشروعات في أغسطس/ آب الماضي، إلى أن تسعير رغيف الخبز المعمول به منذ عقود حان الوقت لتغييره "لمواكبة سياسات الدولة"، مؤكدا

"أنا اللي هشيل مسؤولية زيادة ثمن رغيف الخبز.. مش الدكتور مدبولي" في إشارة إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وبلهجة قوية طالب السيسي بعدم تكرار التحذير بالخوف من الاقتراب من رغيف الخبز، قائلا: "محدش يقولي سعر الرغيف متقربش منه.. لأ هقرب منه".

وقال: "الحال اللي كنا فيه غير قابل للاستمرار والنجاح للدولة، أنا بتكلم في قضايا ومصرّ عليها مش عشان وجهة نظر، أنا قعدت 50 سنة أدرسه، وليه البلد دي كده، وبجيب أمثلة وبختار الوقت اللي أتكلم فيه مع الناس، وبتكلم مع مفكرين بسمع كلامهم من 30 سنة".

وتابع: "ربنا هيحاسبني لو كنت شايف حاجة المفروض تتعمل وما عملتهاش... ولو سكت عشان عايز أستمر على الكرسي ربنا هيحاسبني وهيقولي أنا اللي جبتك وأنا اللي هشيلك، ربنا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء".

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