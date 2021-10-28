أول إعلامي سعودي يعود إلى قناة "الجزيرة" بعد انتهاء الأزمة الخليجية... فيديو

أعلنت قناة "الجزيرة" القطرية، عن عودة الإعلامي السعودي علي الظفيري إلى شاشتها مجددا، بعد قرابة 4 أعوام على الاستقالة من القناة على خلفية الأزمة الخليجية.

ونشرت القناة الفضائية القطرية تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها: "(المقابلة) مع علي الظفيري.. قريباً على شاشة الجزيرة".

وكان الظفيري سبق أن قدم برامج في الجزيرة التي عمل فيها لسنوات، كان آخرها برنامج يحمل الاسم ذاته "المقابلة"، قبل اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران عام 2017.

وطلبت الرياض فور إعلان المقاطعة التي شاركتها فيها الإمارات والبحرين ومصر، من مواطنيها المقيمين في الدوحة مغادرتها بالتزامن مع قطع العلاقات مع قطر بشكل كامل.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية وإسلامية أخرى، علاقتها نهائيا مع قطر، احتجاجا على سياستها الخارجية وعلاقتها ودعمها لدول وتنظيمات تعتبرها دول المقاطعة "إرهابية" وتشكل تهديدا مباشرا لأمنها، قبل أن يتصالح جميع الأطراف في السعودية مطلع العام الجاري.

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