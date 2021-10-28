الأسد يصدر أمرا إداريا بتسريح دفعة من العسكريين السوريين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من بدابة العام المقبل.

وبحسب ما نشرته صفحة "رئاسة مجلس الوزراء في سورية"، فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل وفقا لمايلي:

أ‌- الضباط (المحتفظ بهم والمُلتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً.

ب‌- الأطباء البشريون الأختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

2 - يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1/1/2022م وفقاً لما يلي:

صف الضباط والأفراد (المُحتفظ بهم والمُلتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من /6/ سنوات ونصف حتى تاريخ 31/12/2021م ضمناً.