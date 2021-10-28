محافظة عراقية تشهد انخفاضا بالفصول العشائرية

أكدت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالى العراقية، اليوم الخميس، انخفاض الفصول العشائرية خلال العام 2021.

ونقلت صحيفة بغداد اليوم، اليوم الخميس، على لسان العميد علي محمود الربيعي، مدير شؤون العشائر في ديالى، أن الفصول العشائرية في المحافظة شهدت حالة من الانخفاض الكبير في معدلاتها خلال العام الحالي، بنسب تتراوح من 60-70 %.

وجاءت هذه النسب مقارنة بالأعوام الماضية، حيث أشار العميد الربيعي إلى أن الانخفاض يأتي عبر تدني حالات الجرائم، خاصة القتل والخطف، نتيجة لجهود القوات الأمنية والشرطية العراقية، ومساعيها الرامية إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.

وأفاد العميد الربيعي بأن جهود زعماء وشيوخ العشائر في محافظة ديالى تلعب دورا محوريا وفعالا في حسم وإنهاء الكثير من المشاكل في المحافظة.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، بيانا رسميا على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وحصلت "سبوتنيك" على نسخة من البيان الذي جاء فيه: "تعلن قيادة الحشد الشعبي أنها بكامل جهوزيتها للتحرك على أي منطقة تشهد خرقا أمنيا وتضع كافة إمكانياتها العسكرية والأمنية تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة أي خرق ولدعم قواتنا المسلحة البطلة".

وأضاف البيان: "وفي ذات الوقت تنفي عمليات الحشد الشعبي ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بأن قرية الرشاد في قضاء المقدادية التي حصل فيها الخرق الإرهابي هي ضمن مسؤولية أبطال الحشد الشعبي، ورغم ذلك بعد الحادث مباشرة تم إرسال تعزيزات من قبل عمليات ديالى الحشد الشعبي لمكان الجريمة".

وأفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 7 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قرية نهر الإمام، المجاورة لقرية الرشاد التي شهدت هجوم يوم الثلاثاء في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ويأتي هذا الهجوم الإرهابي بعد نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أظهرت نتائجها حصول التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على العدد الأكبر من المقاعد.