مصر تقرر زيادة سعر أحد أهم المنتجات الغذائية في البلاد

أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الخميس، زيادة سعر أحد أهم المنتجات الغذائية في البلاد.

وقال المصيلحي إن "سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (‭1.60‬ دولار) بدلا من 21 جنيها للزجاجة سعة لتر واحد، مؤكدا أن هذا قرار جاء بناء على زيادة تكلفة عملية الإنتاج، وذلك حسب " صحيفة المصري اليوم ".

وكان وزير التموين المصري أكد، في وقت سابق، العمل على دراسة منظومة جديدة للخبز المدعم متضمنة تعديل سعر الرغيف تعديلا كاملا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات مع "صحيفة المال"، أن "الدراسة تشمل كل نواحي منظومة الخبز المدعم بداية من سعر بيع الرغيف، وتكلفة إنتاجه على الدولة، ووزنه، وتكلفة جوال الدقيق، وكيفية عمل المخابز، وعدد الأرغفة لكل فرد على بطاقة التموين، ونظام صرف نقاط الخبز المدعم".

وأكد عرض دراسة منظومة الخبز المدعم الجديدة بعد الانتهاء منها على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومن ثم مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن الدراسة تقوم على أساس المحافظة على مقدرات الدولة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخيرا، إنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، متابعا أنه يجب أن يتوقف بيع الرغيف بـ5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر. وأشار السيسي إلى أن ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة "هذا أمر يجب أن يتوقف"، مؤكدا أن تسعير الرغيف المعمول به منذ عقود حان الوقت لتغييره "لمواكبة سياسات الدولة".

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