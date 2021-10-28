السعودية تزف بشرى سارة للمتزوجين حديثا

ونشرت وزارة العدل تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، كشفت من خلالها عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج السعودية، بهدف سرعة إنجاز العقد بكل جوانبه، خاصة تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

وذكرت الوزارة أن الإجراءات الجديدة لعقود الزواج في المملكة، تتمثل في ملء الأوراق المطلوبة عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، حيث تقوم الوزارة بمراجعة تلك الطلبات، والتحقق من توافر الشروط للعقد خلال فترة وجيزة، لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، وبعدها يتم مصادقة الأطراف على وثيقة الزواج.

وشددت وزارة العدل السعودية على أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال مثل هذه البيانات خلال إجراء العقد، على أن تكون المصادقة عليه "لحظية" عبر الربط مع الأحوال المدنية، وهو ما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوجين، وتسجيل العقد، بشكل رسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تهدف المملكة إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها، بدعوى التيسير على المستفيدين إضافة إلى اختصار الوقت والجهد على المتزوجين حديثا.

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