السعودية تطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بسبب تحديثات "أبل"

أصدر المركز الوطني الإرشادي السعودي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرات من تحديثات "أبل" الجديدة ذات الفئة عالية الخطورة.

ونشر المركز الوطني تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، حذر بواسطتها من طبيعة التهديد، موضحا أن Apple أصدرت تحديثات مختلفة بهدف معالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

تحذير أمني رقم: 352-2021

تاريخ: 28/10/2021

بخصوص تحديث أمني في منتج Apple: https://t.co/39n1KFJygA pic.twitter.com/Ab2TjDWa4c — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) October 28, 2021

وأوصت "أبل" بتحديث المنتجات إلى نسخ معينة، مشددا على أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، مشيرا إلى أنه يمكن الكشف والإفصاح عن معلومات مهمة وحساسة لهجمة برمجية عبر مواقع (Cross-site scripting (XSS.

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