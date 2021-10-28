السعودية تطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بسبب تحديثات "أبل"

ونشر المركز الوطني تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، حذر بواسطتها من طبيعة التهديد، موضحا أن Apple أصدرت تحديثات مختلفة بهدف معالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.
تحذير أمني رقم: 352-2021— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) October 28, 2021
تاريخ: 28/10/2021
بخصوص تحديث أمني في منتج Apple: https://t.co/39n1KFJygA pic.twitter.com/Ab2TjDWa4c
وأوصت "أبل" بتحديث المنتجات إلى نسخ معينة، مشددا على أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، مشيرا إلى أنه يمكن الكشف والإفصاح عن معلومات مهمة وحساسة لهجمة برمجية عبر مواقع (Cross-site scripting (XSS.
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