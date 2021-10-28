الرئاسية أم البرلمانية... الأعلى للدولة في ليبيا يسعى لتأجيل انتخابات الرئيس

تستعد المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، لإعلان فتح باب الترشح خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع فتح الباب خلال النصف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

رغم التأكيد الدولي والمحلي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أنه من المحتمل إرجاء الأمر لأشهر حتى حل بعض الإشكاليات والنقاط الخلافية.

حيث أكد أعضاء من البرلمان احتمالية إجراء الانتخابات في مطلع العام المقبل، أو بأقصى تقدير في مارس/آذار 2022.

الرئاسة أم البرلمان

ضمن الإشكاليات الحالية تتعلق بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث اقترح رئيس المفوضية إجراء الانتخابات البرلمانية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

فيما يصر البرلمان على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من إعلان نتائج انتخابات الرئيس، أو من تاريخ الجولة الثانية.

البرلماني علي الصول، عضو مجلس النواب الليبي، أوضح أن المفوضية لا يمكنها فرض أي رؤية تتعلق بالنقاط التي تضمنها القانون أو الفترات الزمنية، وأن المقترحات التي تحدث عنها رئيس المفوضية لم تكن مخاطبات رسمية وإنما محادثات شفهية مع بعض النواب.

وأوضح الصول في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن دور المفوضية يتعلق بالجوانب بالفنية والإشراف على العملية الانتخابية، ويمكن أن تقدم ملاحظات في هذا الإطار، إلا أن نصوص القوانين المعتمدة تنفذ كما هي بعد إقرارها من البرلمان.

تخوفات البرلمان

وشدد على أن تخوفات البرلمان من إجراء انتخابات برلمانية أولا، أن يتكرر السيناريو وتعرقل انتخابات الرئاسة، ويتكرر نفس المشهد الحالي، وتصبح ليبيا أمام مرحلة معقدة بشكل أكبر، حيث أنه في حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية سيرفض البرلمان الحالي البرلمان الجديد، أو أي حكومة جديدة.

القاعدة الدستورية

من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن خارطة الطريق التى رسمتها لقاءت برلين وأشرفت عليها البعثة الأممية نصت على انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في وقت واحد.

وأضاف في حديثه لـ" سبوتنيك "، أن التعثر في اعتماد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات وقانون ينظمها جعل الوصول لهذا الهدف عسيرا.

وأشار إلى أن المعالجة الصحيحة تتمثل في إجراء انتخابات برلمانية فقط، خاصة أنها تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات، وتلقى قبولا شعبيا كبيرا.

تخوفات الأعلى للدولة

وأوضح ان التخوفات ترتبط بانتخاب رئيس يملك صلاحيات واسعة في مرحلة ما زالت تسودها روح التشرذم، وعدم الثقة بين أطراف النزاع.

وكشف معزب عن أن الأعلى للدولة يسعى لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا في ديسمبر المقبل، ومن ثم طرح مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية بعد عام على أساس الدستور الجديد.

بدأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية نشر القوائم المبدئية للمرشحين في الانتخابات المقبلة، من خلال مكاتبها الانتخابية.

ووفقا لما نشرته المفوضية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن القوائم التي نشرتها ستقبل الطعن عليها خلال 48 ساعة من تاريخ نشرها.

كما دعت المفوضية المواطنين إلى التوجه لمراكز توزيع بطاقات الاقتراع، كي يتأكدوا من وجود أسمائهم في تلك القوائم، ليتسنى لهم تسلم بطاقاتهم الانتخابية في وقت لاحق.

وكانت المفوضية قد أكدت على أحقية الطعن على تسجيل أي ناخب لم يستوف الشروط القانونية للتسجيل.

وأوضحت أن الطعن يكون أمام المحكمة الجزئية الواقع مركز الانتخاب في نطاقها، لافتة إلى وجوب أن يتم هذا خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القائمة التي تتضمن الاسم المطعون عليه.

وأشارت المفوضية إلى عدم قبولها الطعن إذا لم يتم إخطارها بما قررته المحكمة خلال مدة الـ 48 ساعة التي حددتها.

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