بضوء أخضر أمريكي... اتفاق نهائي بين لبنان والأردن وسوريا لنقل الكهرباء

توصل لبنان والأردن وسوريا، اليوم الخميس، إلى اتفاقية نهائية لنقل الكهرباء إلى لبنان، الذي يعيش أزمة طاقة خانقة.

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع، موضحا أن البنك الدولي سوف يمول الاتفاق.

وأكد الوزير اللبناني أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض عقوبات على دمشق، أعطت ضوءا أخضر لانطلاق المشروع.

وقبل أيام، أعلن وليد فياض، أن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن "تشهد تقدما".

وأضاف فياض أن "العمل جار على كافة الأصعدة للتوصل إلى اتفاقيات لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن والتبادل في سوريا، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مرورا بسوريا".

ويعيش لبنان منذ أبريل/ نيسان الماضي نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.