مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي يعلن ترشحه لرئاسة البلاد

أعلن إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن ترشحه لرئاسة البلاد، خلال الانتخابات المقررة، في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ونشر الدباشي على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله خوضه الانتخابات تحت شعار "بالعلم والعزم نبنيها"، موضحا أن هناك 3 محاور رئيسة يقوم عليها برنامجه الانتخابي، ممثلة في استعادة هيبة الدولة الليبية، واستعادة الثقة، ومكافحة الفساد في بلاده مع استعادة السيادة الوطنية، وهو ما نشره الموقع الإلكتروني للقناة 218 الليبية

وأفاد الدباشي بأن برنامجه الانتخابي يشمل ما وصفه بـ"إجراءات غير مسبوقة" ترمي إلى مساعدة فئة الشباب وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة وتنمية المناطق النائية.

وتستعد المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لإعلان فتح باب الترشح خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع فتح الباب خلال النصف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

رغم التأكيد الدولي والمحلي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، في 24 ديسمبر 2021، إلا أنه من المحتمل إرجاء الأمر لأشهر حتى حل بعض الإشكاليات والنقاط الخلافية.

حيث أكد أعضاء من البرلمان احتمالية إجراء الانتخابات في مطلع العام المقبل، أو بأقصى تقدير في مارس/آذار 2022.

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