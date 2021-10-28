إسرائيل تهدد الفلسطينيين بالظلام الدامس

أعلنت إسرائيل أنها ستقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الضفة الغربية بما في ذلك رام الله، بسبب مديونيات متراكمة لم تدفعها السلطة الفلسطينية تصل إلى نصف مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 156.69 مليون دولار.
وحول هذا الموضوع، قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، لإذاعة "سبوتنيك": "هذا ضغط على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وشركة كهرباء القدس فمنذ سنوات لا يروق لهم أن هذه الشركة قديمة جدا ومركزها وطاقمها الأساسي متواجد في مدينة القدس ولها سلطة امتياز في مناطق الضفة الغربية المختلفة، ويرغب الاحتلال بإنهاء وجودها وإبقاء شركة الكهرباء الإسرائيلية لتقوم بالعمل بدلا منها، وهذا شكل من أشكال الممارسات التعسفية التي تظهر رغبة تل أبيب بعدم إتاحة المجال أمام الشعب الفلسطيني لاستخدام أية موارد طاقة بديلة أوحتى تطوير مولدات الكهرباء التي لديه وغير ذلك".
وحول ما يمكن فعله في حال نفذت إسرائيل تهديدها، أضاف الصالحي: "هناك مساعٍ لإفشال هذا التهديد الإسرائيلي وسيكون هناك ردود فعل ذات طابع كفاحي بشكل عام من قبل الشعب الفلسطيني، لكن إلى جانب ذلك مطلوب أيضا أن يكون هناك تدخل دولي من أجل وقف ممارسات الاحتلال، المشكلة هي أن الاحتلال يمارس إجراءاته بالتقسيط والرد عليها بالتقسيط لم يعد مجديا وإنما المطلوب رد شامل عنوانه الأساسي الإنهاء الفوري للاحتلال ومطالبة المجتمع الدولي بتحقيق ذلك".
واعتبر الصالحي أن إسرائيل ولو حققت غايتها في بناء مستوطنات جديدة في القدس والضفة الغربية، إلا أنها ستستمر بالتهديد بقطع الكهرباء.
ورأى الصالحي أن "هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها بالعكس هي تجرأت على بعض الخطوات في ملف الاستيطان لم تجرأ عليها حكومة نتنياهو لهذا يجب كشف القناع الذي تتخفى خلفه وإظهار أن ما يحدث إحتلال بشكل كامل وليس هناك مظاهر لعملية سلام ومن هنا يجب أن تعود القضية المركزية إلى المربع الأول والتدخل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وليس من أجل ما يسمى بدء عملية سياسية أو تفاوضية مع الاحتلال، لأن إسرائيل تتخفى خلف هذا المطلب وكأن القضية مشكلة مفاوضات بينما في الواقع هي مشكلة إنهاء احتلال".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)