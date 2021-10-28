بعد لقائه نفتالي بينيت... رئيس الكونغو: ندعم موقف إسرائيل بشأن انضمامها للاتحاد الأفريقي

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، في مدينة القدس المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، ذكر من خلالها أن فيليكس تشيسيكيدي قد أكد له أن بلاده ستفتتح ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده في القدس المحتلة، قريبا.

PM Bennett met with Democratic Republic of the Congo President Felix Tshisekedi, who informed him that he would soon open a diplomatic and trade mission in Jerusalem. pic.twitter.com/JLo9cvCrGL — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 28, 2021

بدورها نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة، نقلت من خلالها عن لسان الرئيس الكونغولي، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، أيضا، أنه يدعم انضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقبة، وإنه يعمل من أجل ذلك، بقوة.

وفي بداية آب/ أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.

كما نال تعيين إسرائيل انتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.

רה"מ בנט נפגש עם נשיא קונגו: "תומך בצירופה של ישראל כמשקיפה לאיחוד האפריקאי"https://t.co/lnclIPwiLq pic.twitter.com/A63am705O5 — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) October 28, 2021

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف سعت إسرائيل منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.

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