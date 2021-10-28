تسجيل
17:21 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    ما هي الفوائد الاقتصادية لفتح الشركات العالمية مقراتها في السعودية؟

    © REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050535299_0:48:2500:1454_1200x675_80_0_0_789a12d00f872b937674595de816063c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110281050561043-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    في خطوة وصفها المراقبون بـ "الاستراتيجية"، لتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، أعلنت السعودية، أن 44 شركة عالمية تسلمت تراخيص مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض لمزاولة نشاطها في المملكة.

    وحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

    ملك الأردن عبدالله الثاني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Amr Nabil
    "فلاي عقبة"... ما الأهمية الاقتصادية للشراكة السعودية الأردنية في مجال الطيران؟

    وقال مراقبون إن هناك توجهًا سعوديًا لزيادة مقرات الشركات الأجنبية في المملكة، حيث سيوفر الآلاف من فرص العمل للسعوديين، ويعزز سوق الاستثمارات الأجنبية، ويزيد الدخول غير النفطية ضمن رؤية 2030.

    شركات عالمية

    وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، إن البرنامج سيضيف نحو 67 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

    وأضاف أن هدف البرنامج هو أن تصبح الرياض مركزا إقليميا رئيسا للشركات العالمية، ومضاعفة عدد سكان المدينة، وزيادة أثرها الاقتصادي إلى 3 أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030.

    وأوضح أن الرياض تشهد تنفيذ أكثر من 80 مشروعا ستسهم في جعل المدينة ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

    من جانبه، عبر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن سعادته بانضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى البرنامج، لافتا إلى أن هذه الشركات أدركت الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030.

    فوائد اقتصادية ضخمة

    قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي والمصرفي السعودي، إن المملكة العربية السعودية وخلال مبادرة منتدى الاستثمار أعلنت عن وجود 44 شركة عالمية تنقل مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية، ضمن برنامج المقرات الإقليمية للشركات العالمية والتي تشرف عليها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الشركات خطوة أولى، حيث تستهدف المملكة وجود 480 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال 10 أعوام، مما سيوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين وسيعزز القيادات الشابة الإدارية للعمل في هذه القطاعات الجديدة، ويوفر أيضا وظائف للمواهب الشابة مما يزيد ويسهم بإضافة 67 مليار ريال سعودي، ما يعادل 18 مليار دولار للاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، وهو ما يدعم الدعم غير النفطي في المملكة.

    وأكد الصويع أن هناك 80 مشروعًا في مدينة الرياض، حيث من المقرر أن تصبح الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم، وستعزز من مستوى المعيشي المختلف، وتقنية المعلومات الرقمية والمدن الذكية في المملكة، ما سيضمن الاستدامة للأجيال القادمة، حيث أتت هذه المبادرة بعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومبادرة السعودية الخضراء، ما يضخ 347 مليار ريال سعودي، سيكون منها 150 مليارا لتخفيز القطاع الخاص للاستثمار في مبادرات ومشاريع خضراء في مدينة الرياض.

    وتابع: "كما أنه سيعزز وسائل النقل سواء البرية أو البحرية أو الجوية، ويزيد من كفاءة المطارات لتعزيز السياحة والترفيه والثقافة في المملكة العربية السعودية، مما يجعل جميع أنظار العالم تتجه للمملكة بسبب موقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية النفطية والناتج المحلي القوي بوجود مبادرات ودخول غير نفطية جديدة، وبنية تحتية أساسية ومتطورة وكذلك بسبب وضعها الإسلامي، بوجود الحرمين الشريفين وتعاملها مع الأزمات وآخرها كورونا حيث كانت المملكة مثالا صحيا على مستوى العالم.

    ويرى الصويغ أن وجود هذه المقرات يدعم الحركة الاقتصادية، ويعزز كفاءة الإنفاق والتجارة في مدينة الرياض وغيرها من المدن، كذلك سيدعم تشغيل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمشاريع العقارية، على أرض الواقع، حيث كانت المملكة في منتدى الاستثمار الخامس مرآت للعالم في التقدم نحو الأهداف بخطى واثقة وإدارة إدارية ومالية وحوكمة مما عزز قوتها الاقتصادية ووصول العالم لها، كما أن السياسات والإجراءت والأنظمة واللوائح وتعاون القطاعات الحكومية والهيئات مع بعضها البعض ساعد في جذب الاسثمارات العالمية للمملكة بالشكل الصحيح والفعال والسريع.

    تنويع مصادر الدخل

    المحطة الفضائية الدولية
    © Photo / NASA
    السعودية تقتحم "اقتصاد الفضاء"... ما الفرص الاستثمارية القائمة في هذا المجال وفوائده الاقتصادية؟

    بدوره اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السعودي، أن نقل 44 شركة دولية لمقراتها الرئيسية في المملكة العربية السعوية الرياض، يأتي بتوجه من القيادة السياسية لتمكين الجانب الاقتصادي السعودي، وهذه الشركات كانت لها أنشطة مع قطاع خاص وحكومي، وكانت بعض الدول المجاورة تستفيد من هذه الشركات بتواجد مكاتبها الإقليمية أو مصانعها أو في المناطق الحرة في الموانئ، وعندما تقوم بنقل مكاتبها للرياض سيعزز من مكانة الاقتصاد بالمملكة، وسوف يكون انعكاساته كبيرة على المنافع الاجتماعية، بتحقيق وتوفير الكثير من الوظائف في مختلف التخصصات.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعكس هذا التوجه قراءة المملكة العربية السعودية ورؤيتها الاستراتيجية، لا سيما وأن ما يعزز وجد هذه الشركات سوف يزيد من مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، لا سيما الموقع الجيبولتيك الخاص بالمملكة وإطلالها على الخليج العربي والبحر الأحمر، وتوافر 12 ميناء لديها تحت إدارة الهيئة العامة للموانئ، سوف يجعل هذه الشركات متواجدة في عملية الاستقبال والتصنيع والتصدير في النظام اللوجيستي، والذي يعني نظام التخطيط لعمل المتطلبات والاحتياجات للمجتمعات الإنسانية والدول وتصديرها ومتابعتها ونقلها نقلا بحريا أو جويا، حتى وصولها للمستفيد.

    ويرى العنزي أن تواجد هذه الشركات سيقوم بتعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي، لا سيما في ظل إطلاق المملكة للعديد من المبادرات مثل مبادرة السعودية الخضراء، والتي توضح توجه المملكة في تنويع مصادر الطاقة، وتنويع مصادر الإرادات للمملكة، حيث تتجه إلى الطاقة الخضراء النظيفة صديقة البيئة.

    وأكد أن المملكة سوف تتجه لاستخدام الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، واللوائح الشمسية، وهو ما يجعل المملكة دولة صديقة للمناخ والبيئة، ويفتح مجالا لاستثمار الشركات العالمية في السعودية، والتي ألزمت هذه الشركات في حال تعاملها مع الجانب الحكومي أن يكون لها مقرات إقليمية، بهدف تعزيز الاستثمار وزيادة الوظائف لأبناء المملكة.

    يذكر أنه اعتبارًا من بداية عام 2024، ستتوقف الحكومة السعودية والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تتخذ من الشرق الأوسط مقارًا لها في أي دولة أخرى في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية في فبراير/شباط الماضي.

    وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من "التسرب الاقتصادي" وتعزيز خلق فرص العمل.

    كما خصص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 800 مليار دولار لتحويل الرياض إلى واحدة من أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم.

    وفي حين تضمنت الخطوات السابقة حوافز للشركات للتحرك، احتوى الإعلان في فبراير على تهديد ضمني بخسارة مليارات الدولارات من الصفقات ما لم تنتقل إلى السعودية.

    انظر أيضا:

    "لن أعتذر"... قرداحي يرفض الاستقالة بعد أزمة تصريحاته عن السعودية
    وزير الطاقة السعودي: قد نحقق الحياد الكربوني قبل 2060
    السعودية تصنف جمعية لبنانية "كيانا إرهابيا"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    امرأة ترتدي زي الساحرة في عيد الهالوين تسبح على طول ساحل مدينة البترون شمال لبنان، 28 أكتوبر 2021
    حفلة تنكرية لبنانية تحت الماء ليلة الهالوين
    أمريكا وعدت بتقديم ابتكارات في مجال مكافحة تغير المناخ
    أمريكا تعد بمكافحة تغير المناخ
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك