12 دولة أوروبية تدعو إسرائيل للتراجع عن بناء وحدات استيطانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن 12 دولة أوروبية دعت الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطتها القاضية ببناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن 12 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من قبلها، دانت خطوة إسرائيل الرامية إلى بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في مدن الضفة الغربية.

وأكدت القناة العبرية أن هذه الدول هي هولندا والدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا، حيث نشرت بيانا مشتركا طالبت فيه إسرائيل بوجوب التراجع عن قرارها بشأن بناء المستوطنات الجديدة.

وصادق مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على بناء 3144 وحدة استيطانية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، حيث يتضمن المخطط الإسرائيلي إقامة أكثر من 3000 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات منتشرة على كامل الضفة، مثل "معاليه أدوميم" و"بيت إيل" و"تفوح" ومستوطنات الغور.

وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء محمد أشتية، الاتحاد الأوروبي، خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بالضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعلية أوروبية لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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