حماس تصدر أحكاما بإعدام 6 "متخابرين" مع إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أنها أصدرت أحكاما بإعدام ستة فلسطينيين بسبب تعاونهم مع إسرائيل.

وقال المحكمة العسكرية التابعة لحركة حماس، إنها أصدرت أحكاما "ضد عدد من المتخابرين، بينها 6 أحكام بالإعدام".

وتتراوح الأحكام الأخرى بين السجن مدى الحياة، والأشغال الشاقة المؤقتة، والبراءة، بحسب "فرانس برس".

وذكرت حركة حماس أن "الأحكام الصادرة استوفت كافة الإجراءات القانونية".

وتتخذ حركة حماس نهجا صارما ضد المتعاونين مع إسرائيل التي تضع قطاع غزة الفقير تحت الحصار منذ سيطرة الحركة عليه في 2007.

وفي عام 2018، قضت المحكمة العسكرية لحماس بإعدام 6 أشخاص بينهم امرأة لإدانتهم بالتجسس.

وفي عام 2017، تم إعدام 3 أشخاص شنقا أو رميا بالرصاص على الملأ، بعدما أدينوا في جريمة اغتيال أحد قادة حماس.

يتطلب القانون الفلسطيني موافقة رئيس السلطة الفلسطينية على عقوبة الإعدام، لكن حماس في غزة نفذت عددا من عمليات الإعدام دون إذن من الرئيس محمود عباس.