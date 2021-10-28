البرهان: الجيش يجدد تمسكه بالمضي قدما بالثورة

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تجدد تمسكها بالمضي قدما بالثورة.

جاءت تصريحات القائد العام للجيش السوداني خلال لقائه بوفد ممثل لحراك ثوار ديسمبر المستقلين، وتحالف الكتل الثورية.

البرهان: شباب الثورة هم المفتاح لنجاح المرحلة الانتقالية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 28, 2021

​ونقلت "العربية عاجل" عن البرهان أن شباب الثورة هم المفتاح لنجاح المرحلة الانتقالية في البلاد، معتبرا أن الشباب الثوري نجح في صنع المعجزات بسلميته.

وأكد البرهان على أهمية انتقال مدني كامل للسلطة يكفل للمواطنين السودانيين العيش بكرامة، متعهدا في الوقت ذاته بأن تضم هياكل السلطة ممثلين لكل الولايات السودانية دون حزبية أو جهوية.

البرهان: هياكل السلطة ستضم ممثلين من كل الولايات في السودان #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 28, 2021

​وأعلن قائد الجيش السوداني قبل أيام فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش.

ووصف مسؤولون في الحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.