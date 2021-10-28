حزب الله: السعودية تقود حملة "ظالمة" ضد وزير الإعلام اللبناني

أشادت جماعة حزب الله اللبنانية، بالتصريحات القديمة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

وقالت الجماعة في بيان، اليوم الخميس، إن قرداحي وصف "العدوان (حرب اليمن )على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض".

وندد حزب الله بما وصفته بأنه حملة "ظالمة" تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضد وزير الإعلام، بحسب موقع "المنار".

وعبر حزب الله عن رفضه القاطع لأي دعوة إلى إقالة وزير الإعلام أو دفعه إلى تقديم استقالته.

واعتبر البيان أن مثل هذه الدعوات التي تطالب باستقالة وزير الإعلام تمثل اعتداء سافرا على سيادة لبنان وكرامته.

وتم الكشف يوم الثلاثاء عن تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية، يقول فيها إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها.

وعلى إثر الكشف عن هذه التصريحات، استدعت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى سفراء لبنان لديها للاحتجاج عليها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.