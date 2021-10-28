سفير: قطر وتركيا تدعمان الحل السياسي في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب

قال السفير التركي لدى قطر مصطفى كوكصو، إن أنقرة والدوحة تدعمان الحل السياسي في سوريا ومحاسبة مجرمي الحرب.

وحسب موقع "الشرق"، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للسفير التركي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ 98 لتأسيس الجمهورية التركية، اليوم الخميس.

وأضاف أن تركيا وقطر يؤمنان بنه لا يمكن إنهاء الصراع السوري إلا من خلال عملية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأوضح أن البلدين يدعمان جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى حل سياسي على أساس معايير الأمم المتحدة، بما في ذلك عملية جنيف ومنصة أستانا.

وتابع "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان نجاح اللجنة الدستورية التي بدأت عملها في جنيف بفضل جهود ضامني أستانا والأمم المتحدة، وعلى المجتمع الدولي ممارسة الضغط على دمشق، من أجل الحفاظ على الهدوء في إدلب بشكل دائم ودفع العملية السياسية".

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع نشر أكثر من 200 آلية تابعة للجيش التركي محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية دخلت عبر معبر خربة الجوز في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح وفي نهاية عام 2017، تم، في سوريا، إعلان الانتصار على "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا). وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.

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