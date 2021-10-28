البرهان: حمدوك مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك ما زال مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال البرهان خلال لقاء مع حركة ثوار ديسمبر المستقلين، نقله التفزيون السوداني: "حمدوك مرحب به ونقول له لقد مهدنا لقد الطريق، لافتا إلى أن "هناك مفاوضات مستمرة مع حمدوك ونعرض عليه أن يستكمل معنا المشوار".

وأضاف البرهان: "أخبرت حمدوك أن نخرج معا لنقوم بما قمنا به مؤخرا لكن قوى سياسية عطلت الاتفاق الثنائي معه، لافتا إلى أن "حمدوك حاول الإصلاح عبر مبادرته لكن بعض القوى السياسية منعت جهود إنجاحها".

وتعهد البرهان باختيار رئيس وزراء مستقل وأن المشاورات جارية بهذا الشأن، مضيفا أنه "في عشرة أيام سنستكمل تشكيل مؤسسات الدولة وبمشاركة الجميع دون اصطفافات حزبية".

وتابع القائد العام للجيش السوداني: "القوى السياسية تصارعت من أجل المكاسب السياسية والمناصب السيادية"، لافتا إلى أنه "تحدث مع رؤساء الأحزاب في السودان لكن كانوا يبحثون عن "المصالح الشخصية".

ولفت البرهان إلى أنه "على مدار عامين فشلت الفترة الانتقالية في حل القضايا العالقة كتشكيل البرلمان والمحكمة الدستورية".

​وأعلن قائد الجيش السوداني قبل أيام فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهما المكون المدني في السلطة بـ التآمر والتحريض على الجيش.

ووصف مسؤولون في الحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان بالانقلاب العسكري، بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي.

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