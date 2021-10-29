قناة سعودية تغلق مكاتبها في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن شبكة قنوات سعودية أغلقت مكاتبها في لبنان نهائيا، وذلك بعد سنوات طويلة من العمل في العاصمة بيروت.

وذكرت وكالة "صوت بيروت إنترناشيونال" اللبنانية أن شركة وتلفزيون العرب "MBC" أغلقت مكاتبها في لبنان نهائياً وستغادر بمعداتها وموظيفها إلى المملكة العربية السعودية.

وفي السياق نفسه، استنكر رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، بأشد العبارات، المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقه من اتهامات مغرضة استهدفت السعودية تحديدًا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما اعتبر آل إبراهيم تلك المواقف الصادرة عن قرداحي مستغرَبة جدًا وغير مقبولة بتاتًا، "وهي لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".

وأثارت تصريحات قرداحي، ردود فعل دولية ومحلية حين قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني "برلمان الشعب" إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وإنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".