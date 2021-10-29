صحيفة: جلسات الحكومة اللبنانية معلقة

كشفت صحيفة لبنانية، صباح اليوم الجمعة، أن لا عودة قريبة إلى جلسات مجلس الوزراء اللبناني قبل هدوء العاصفة السياسية الأخيرة التي بدأت بعد أحداث الطيونة.

وذكرت صحيفة "​الجمهورية​" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "لا عودة قريبة إلى جلسات ​مجلس الوزراء​ قبل هدوء هذه العاصفة".

ولفتت المصادر إلى أننا "قادرون على عمل الكثير لو كنا نملك رؤية واحدة وقرارا وطنيا موحدا، وكل منا يحاول إنجاز أمر ما، لكننا لا نعلم من أين نبدأ ونصطدم بغياب رؤية بناء ​الدولة​".

وأضافت: "يجب ان نضع مصلحة الجميع و​الوطن​ فوق كل اعتبار ونلتفت فقط إلى هموم الناس عند اتخاذ القرار ما نقوم به هو رسم سياسات استراتيجية جيدة مع صناديق النقد و​المجتمع الدولي​ لمعالجة المشكلات، لكن عملياً فليعلم الجميع أننا نعيش حصاناً مقنّعاً غير مرئي، لأنّ هناك من لا يراه وغير معلن، لأنّ لا أحد من الجهات الخارجية تجرّأ وجاهر به على العلن، وكل التعاطي معنا لنرى الوجه الجميل منهم، بينما الخبث يظهر عند التنفيذ".

وتابعت: "نحن في القرارات الداخلية والأمور التي تحتاج إلى تمويل داخلي بيمشي الحال، لكن هناك مشكلة كبيرة في التمويل الخارجي، وكل القرارات التي سنتخذها من التمويل الداخلي محفوفة بالمخاطر إذا لم يكن لدينا مصادر تمويل خارجية بالعملة الأجنبية".