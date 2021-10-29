وزير الطاقة الأردني: توصلنا إلى صيغة نهائية لتزويد لبنان بالكهرباء

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، التوصل إلى صيغة نهائية لتزويد لبنان بالكهرباء من بلاده عبر سوريا.

وحسب تصريحات نقلها موقع عمون الأردني قال الخرابشة: "تضمنت الاتفاقية تزويد لبنان بـ 150 ميغا واط منذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا، ثم 250 ميغا واط منذ الساعة السادسة صباحا وحتى منتصف الليل".

ولفت الوزير الأردني إلى أن الاتفاق النهائي تضمن كذلك "قضايا فنية أخرى تتعلق بموضوع الفاقد وكيفية معالجته، وموضوع كلف العبور والكلف الأخرى".

من جهته، أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن بلاده جادة في "إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية الخاصة بالربط بين الأردن ولبنان مرورا بسوريا، بالرغم من التدمير الكبير الذي طرأ على الشبكات الكهربائية والمنظومة الكهربائية فيها".

ولفت الوزير السوري إلى أن تكلفة هذا التأهيل ستصل إلى 5.5 ملايين دولار، متعهدا بتسهيل الإجراءات لإيجاد الحلول بالنسبة لأزمة الكهرباء في لبنان، قائلا: "لن نكون حجر عثرة".

أما وزير الطاقة اللبناني وليد فياض فقد وصف المحادثات بأنها "بناءة"، مؤكدا "التوصل لصيغة ملائمة نهائية جدا للبنان للاستدامة البيئية والمالية لقطاع الطاقة".

وقال: "الصيغة تضمنت شروطا معززة جدا لقطاع الكهرباء لدينا سواء من حيث كلفة الإنتاج، أو من حيث كلفة الكهرباء نفسها، أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية".

يشار إلى أن لبنان يعاني منذ أبريل/ نيسان الماضي نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

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