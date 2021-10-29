نائب لبناني يطالب جورج قرداحي بالاستقالة ويهدده إن لم يفعل

وحسب ما كتبه الصايغ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد هدد قرداحي بطرح الثقة فيه داخل مجلس النواب إن لم يبادر هو بالاستقالة.

وقال: "سندرس إمكانية طرح الثقة بوزير الاعلام ​جورج قرداحي​ في مجلس النواب إن لم يَستقِل".

الوزير في كل دول العالم شخصيةٌ عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأنّ كل ما يصرّح به ينعكس على دولته وأبنائها..ومن هذا المنطلق أساء وزير الإعلام جورج قرداحي لموقع وهوية لبنان وأضرّ بمصالح اللبنانيين وأخلّ بمسؤوليته الوظيفية، ٢/١ pic.twitter.com/c6qin8yNPu — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) October 29, 2021

وبرر عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني موقفه من تصريحات قرداحي بقوله: "الوزير في كل دول العالم شخصيةٌ عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأنّ كل ما يصرّح به ينعكس على دولته وأبنائها".

وبالتالي إن لم يَستقِل سندرس امكانية طرح الثقة به في مجلس النواب..٢/٢ — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) October 29, 2021

واعتبر الصايغ ما فعله قرداحي مسيئا لما قال إنها "هوية لبنان"، مؤكدا إضراره بمصالح اللبنانيين بعد تلك التصريحات.

وقال: "من هذا المنطلق أساء قرداحي لموقع وهوية لبنان وأضرّ بمصالح اللبنانيين وأخلّ بمسؤوليته الوظيفية".

يشار إلى أن جورج قرداحي الذي تولى وزارة الإعلام اللبنانية، كان قد صرح قبيل توليه الوزارة بأن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" تدافع عن نفسها، معتبرا التحالف السعودي ضدها اعتداء تقوم هي بمقاومة مشروعة له.

وقد أثارت تصريحات الوزير اللبناني التي تم الكشف عنها منتصف الأسبوع الحالي ردود فعل خليجية غاضبة، حيث تم استدعاء السفراء اللبنانيين في عدة دول خليجية وإبلاغهم اعتراض تلك الدول على هذه التصريحات، فيما خرج الرئيس اللبناني ميشال عون ليؤكد أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، وأنها صدرت عنه قبل توليه الوزارة.

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