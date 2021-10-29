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    جورج قرداحي

    نائب لبناني يطالب جورج قرداحي بالاستقالة ويهدده إن لم يفعل

    © AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
    العالم العربي
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    طالب النائب فيصل الصايغ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، باستقالة جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني على خلفية تصريحاته الأخيرة.

    وحسب ما كتبه الصايغ عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد هدد قرداحي بطرح الثقة فيه داخل مجلس النواب إن لم يبادر هو بالاستقالة.

    وقال: "سندرس إمكانية طرح الثقة بوزير الاعلام ​جورج قرداحي​ في مجلس النواب إن لم يَستقِل".

    وبرر عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني موقفه من تصريحات قرداحي بقوله: "الوزير في كل دول العالم شخصيةٌ عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأنّ كل ما يصرّح به ينعكس على دولته وأبنائها".

    واعتبر الصايغ ما فعله قرداحي مسيئا لما قال إنها "هوية لبنان"، مؤكدا إضراره بمصالح اللبنانيين بعد تلك التصريحات.

    وقال: "من هذا المنطلق أساء قرداحي لموقع وهوية لبنان وأضرّ بمصالح اللبنانيين وأخلّ بمسؤوليته الوظيفية".

    يشار إلى أن جورج قرداحي الذي تولى وزارة الإعلام اللبنانية، كان قد صرح قبيل توليه الوزارة بأن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" تدافع عن نفسها، معتبرا التحالف السعودي ضدها اعتداء تقوم هي بمقاومة مشروعة له.

    وقد أثارت تصريحات الوزير اللبناني التي تم الكشف عنها منتصف الأسبوع الحالي ردود فعل خليجية غاضبة، حيث تم استدعاء السفراء اللبنانيين في عدة دول خليجية وإبلاغهم اعتراض تلك الدول على هذه التصريحات، فيما خرج الرئيس اللبناني ميشال عون ليؤكد أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، وأنها صدرت عنه قبل توليه الوزارة.

    ** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.

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