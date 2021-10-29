تونس تقتني 4 طائرات "إيرباص 320 نيو"

وأفادت قناة نسمة، مساء أمس الخميس، بأن الخطوط الجوية التونسية "تونس إير" قامت بتوقيع عقد بيع وإعادة تأجير مع شركة إيجار للطائرات، تعد الأولى على مستوى العالم، بإشراف خالد الشلّي، المدير العام للخطوط التونسية.
وأكدت القناة أن حفل التوقيع تم بإشراف الشلّي وبحضور عدد كبير من المسؤولين في الشركة، موضحة أن الخطوط التونسية نشرت بيانا، أفادت من خلاله بأنه وبموجب العقد الجديد والموقع في شركة إيجار للطائرات، ستتمكن "تونس إير" من اقتناء 4 طائرات من نوع "إيرباص 320 نيو".
وأشارت إلى أنه سيتم استلام الطائرة الأولى منها، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، على أن يتم تسليم الطائرات الثلاث الأخرى، خلال سنة 2022، فيما سيتم، لاحقا، استكمال التعاقد لاقتناء طائرة خامسة، من أجل تعزيز أسطول الناقلة الوطنية التونسية.
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