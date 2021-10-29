الكويت تطالب أعضاء الأمم المتحدة بسداد التزاماتهم المالية

وحسب بيان نشره موقع القبس شدد عبد العزيز العجمي عضو الوفد الدائم للكويت بالمنظمة الدولية على ضرورة أن تبادر الدول الأعضاء إلى سداد مستحقاتها في الوقت المحدد.

بيان العجمي جاء أثناء مناقشة بند تحسين الحالة المالية للمنظمة الدولية، خلال اجتماع اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال البيان: "لا شك بأن الأضرار غير المسبوقة التي ألحقتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات المالية والصحية في العالم، وما صاحبتها من أكبر موجة للانكماش الاقتصادي العالمي منذ أكثر من 90 عاماً، قد أكدت بأن الأداء الفعال للنظام متعدد الأطراف ممثلاً بالأمم المتحدة أصبح ضرورة حتمية".

ولفت إلى ما قال إنه "حصار ميزانية المنظمة الدولية في حلقة مفرغة"، وهو ما يعيق تنفيذ المهام المكلفة بها، حسب تعبيره.

وقال: "في سبيل الوفاء بهذه المهام يتوجب تمويل الأمم المتحدة بالشكل الكافي وبطريقة قابلة للتنبؤ بها، وذلك تجنباً للتدابير الاستثنائية كالتباطؤ في التوظيف والتحكم في الإنفاق كما أنه يتوجب كذلك استناد إدارة الميزانية على تسليم البرنامج وليس على أساس النقد المتاح".

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