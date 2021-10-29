دولة أفريقية تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية وتجارية في القدس

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن اعتزام دولة أفريقية افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الكونغو الديقراطية تعتزم افتتاح ممثلية دبلوماسية وتجارية في مدينة القدس.

رئيس الوزراء بينيت التقى رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي الذي أبلغه انه سيفتتح قريبا ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده في أورشليم

كما قال رئيس الكونغو الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الافريقي، إنه يدعم ويسعى لانضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقب.كما استقبل الضيف رئيس الدولة 🇮🇱 pic.twitter.com/80Q4DqUTX6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 29, 2021

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، استقبل، أمس الخميس، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، في مدينة القدس المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، ذكر من خلالها أن فيليكس تشيسيكيدي قد أكد له أن بلاده ستفتتح ممثلية دبلوماسية وتجارية لبلاده في القدس المحتلة، قريبا، في وقت أكد الرئيس الكونغولي، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، أيضا، أنه يدعم انضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقبة، وإنه يعمل من أجل ذلك، بقوة.

רה"מ בנט נפגש עם נשיא קונגו: "תומך בצירופה של ישראל כמשקיפה לאיחוד האפריקאי"https://t.co/lnclIPwiLq pic.twitter.com/A63am705O5 — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) October 28, 2021

وفي بداية آب/ أغسطس الماضي، اعترضت كل من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا بالإضافة إلى جمهورية جزر القمر، رسميا على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد إسرائيل عضوا لدى الاتحاد بصفة مراقب.

ראש הממשלה נפתלי בנט נפגש היום עם נשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פליקס טשיסקדי. 🇮🇱🤝🇨🇩



ראש הממשלה אמר לנשיא כי הוא מעריך מאוד את ידידותו העמוקה עם ישראל, וכי הוא שמח לשמוע על מחויבותו למען עמו ולמען שגשוגה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.https://t.co/8ZgbIv7Kty pic.twitter.com/Dd8BNkqWfB — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 28, 2021

كما نال تعيين إسرائيل انتقادات سفارات كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية، وبعثة جامعة الدول العربية مع السفارات الأفريقية العربية.

PM Bennett met with Democratic Republic of the Congo President Felix Tshisekedi, who informed him that he would soon open a diplomatic and trade mission in Jerusalem. pic.twitter.com/JLo9cvCrGL — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 28, 2021

وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف سعت إسرائيل منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا.

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