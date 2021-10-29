النيابة السعودية توجه تحذيرا للموظفين في المملكة بشأن الوثائق والمعلومات 

ونشرت النيابة العامة السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الخميس، شددت من خلالها على ضرورة عدم نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها، بدعوى أنها تعد جريمة يعاقب مرتكبها ومعه كل من اشترك فيها بالعقوبات المقررة لها.

#النيابة_العامة

نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها، ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. pic.twitter.com/Z2KsjT0U0P — النيابة العامة (@bip_ksa) October 28, 2021

وأكدت النيابة السعودية على أنه يعد شريكا في تلك الجريمة كل من ساعد أو حرَّض أو اتفق على ارتكاب جريمة إفشاء معلومات سرية أو نشر وثائق ومعلومات سرية.

وأوضحت النيابة في المملكة أنه يحظر على أي موظف عام، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثائق سرية أو إفشاء معلومات سرية حصل عليها بحكم وظيفته.

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