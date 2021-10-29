رئيس الحكومة المصرية يزور جناح بلاده في "إكسبو دبي 2020"

يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، جناح بلاده في معرض "إكسبو دبي 2020".

وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن مدبولي وصل صباح اليوم الجمعة إلى دبي لتفقد الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020 دبي" وتدشين الاحتفال باليوم الوطني لمصر.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء المصري يزور جناح بلاده على رأس وفد يضم كلا من وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من المسؤولين المصريين.

ولفت البيان إلى أن الجناح المصري يقع في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات.

ودلل البيان بذلك على ما قال إنها "أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ".

وأوضح أن الجناح المصري سوف يشهد 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

يشار إلى أن "إكسبو 2020 دبي" حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".

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