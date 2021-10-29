روسيا ومصر تبحثان آخر تطورات الوضع في السودان

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، إنه "خلال اللقاء، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول التعاون الروسي المصري في الأمم المتحدة وعلى جميع الأصعدة الدولية الأخرى، وخاصة آخر التطورات في السودان، وسوريا، بالإضافة لمسألة مشاكل تغييرات المناخ".

وكان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين.

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